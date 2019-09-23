شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: الفن يحرر الوجدان من القبح والظلام والتطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه للفن رسالة سامية لابد أن تغزو كل أطياف الشعب المصرى، مشيرا إلى أن الفن هو الذى يحرر الوجدان من القبح والظلام والتطرف.

وأضاف الخشت، خلال لقائه فريق أوركسترا جامعة القاهرة، ضمن حفلات استقبال العام الدراسى الجديد، أنه أبلغ القائمين على أوركسترا جامعة القاهرة ومستشار الجامعة للأنشطة، أنه لا يصح ألا يكون لجامعة القاهرة أوركسترا موسيقى، قائلا: "أتمنى أن يوجد بالجامعة أوركسترا سيمفونى ولكن أن يكون لها أوركسترا موسيقى هذا شئ جميل أقدمه هدية لمصر ولا أبالغ بقولى ذلك لأن الفن رسالة مهمة للغاية لابد أن تصل لكل أطياف المجتمع المصرى".

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الروح مع الوجدان مع النفس والجسد كلها أوانى مستطرقة تتشابك مع بعضها لتكوين شخصية الإنسان، مطالبا فريق أوركسترا جامعة القاهرة بتنظيم حفل كبير يوم 7 أكتوبر المقبل؛ احتفالا بنصر أكتوبر المجيد.