التضامن تطلق الإطار العربى لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد بالأمم المتحدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب إلى نيويورك للمشاركة فى إطلاق الإطار الاستراتيجى العربى لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد، 2020/2030 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما ستشارك الوزيرة فى اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى للتغطية الصحية الشاملة فيما تشهد وزيرة التضامن الاجتماعى يوم 24 سبتمبر فعاليات منتدى الأمم المتحدة رفيع المستوى للتنمية المستدامة. وكانت الوازرة أكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، يرعى إطلاق الإطار الاستراتيجى على المستوى الدولى، الذى ينظم إطلاقه دولياً القطاع الاجتماعى بجامعة الدول العربية مع الوزارة، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى من الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى القادة، ومنتدى الأمم المتحدة السياسى رفيع المستوى للتنمية المستدامة، يوم 24 سبتمبر فى نيويورك لافته الى إن هذه الخطوة تعكس اهتمام مصر بدعم العمل الاجتماعى التنموى العربى المشترك، وتهدف إلى تعزيز الشراكة الدولية مع مختلف المنظمات الإقليمية والمؤسسات المانحة لتنفيذ هذا الإطار الاستراتيجى الطموح.

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