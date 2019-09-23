شكرا لقرائتكم خبر عن حضور عربى بمؤتمر "المفتين فى روسيا لدعم التعددية الثقافية فى زمن العولمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد فعاليات مؤتمر "التعددية الثقافية في زمن العولمة"، المنعقد اليوم الإثنين بالعاصمة الروسية موسكو، بمشاركة 50 دولة، حضور عربى كبير، وحضور مصرى للوفد الرسمى، بمشاركة وزارة الأوقاف، ودار الإفتاء المصرية.

وبدأت الفعاليات، منذ قليل، والتى تنظمها الإدارة الدينية لمسلمى روسيا، مؤتمرها السنوى بمناسبة احتفالية 115 سنة للمسجد المركزى بموسكو، وحضور 50 دولة، بكلمات لعدد من الزعمات الدينية، أبرزهم الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية.

وحضر مفتى الجمهورية، الدكتور شوقى علام، انتخاب رئيس مجلس شورى مفتى روسيا، بحضور 149 مفتيا اقليميا ومحليا، حيث أعيد انتخاب الشيخ راوى عين الدين، مفتيا عاما لروسيا الاتحادية.

وتتولى الإدارة الدينية لمسلمى روسيا الاتحادية ومجلس شورى المفتين لروسيا الاتحادية تنظيم وإدارة المؤتمر وسط حضور دولى حاشد، وتشارك مصر بوفد رسمى للمؤسسات الدينية. Advertisements