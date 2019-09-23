وزيرة البيئة: طرحنا 9 مبادرات لمواجهة التغيرات المناخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الاجتماع رفيع المستوى لتحالفات التغيرات المناخية ومن ضمنه تحالف التكييف الذي تترأسه مصر بالشراكة مع بريطانيا.

وحسب بيان، اليوم الاثنين، استعرضت فؤاد، خلال الاجتماع، الجهود التي قامت بها مصر لتكثيف التعاون الدولي في هذا الملف، مشيرة إلى أن مصر طرحت 9 مبادرات لمواجهة التغيرات المناخية وذلك بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتريش و18 رئيسًا من رؤساء التحالفات التسع للتكيف والقدرة على المواجهة.

وأعربت وزيرة البيئة، عن تقديرها لوزير الدولة البريطاني للتنمية الدولية على جهوده لدفع العمل المشترك بين البلدين في أعمال التحالف، موجهة الشكر إلى أعضاء التحالف من دول بنجلاديش ومالاوي وهولندا وسانت لويس على إسهاماتهم طوال عملية المناقشات الخاصة بالتحالف، كما أشادت ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمكتب التنفيذي للأمين العام لدعمهم القيم.

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وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، إن اختيار هذا التحالف يأتي في إطار توحيد الجهود العالمية لمواجهة آثار التغيرات المناخية والوقوف بجانب دول العالم الثالث التي تعتبر الأكثر معاناة من تلك الآثار وتوفير التمويل اللازم لها لكي تواجه هذه المخاطر والتحديات.

وتابعت: " كانت رؤيتنا ولا تزال المشاركة في قيادة تحالف من شأنه تقديم مقترحات ومبادرات ملموسة للقمة وفقًا للرؤية التي وضعها الأمين العام، ولتحقيق هذه الغاية على اتفقنا خلال اجتماعاتنا على عدد من المبادرات التي نعتقد أنها ستحقق المعايير التي حددها الأمين العام، وثبت هذا بشكل خاص بالنظر إلى حقيقة أن ما يقرب من نصف المبادرات التي سيتم تقديمها إلى رؤساء دولنا وحكوماتنا قد طرحها تحالفنا وتتعلق بالتكيف والمرونة".

وقال الوزيرة، إن مصر تفي بالتزاماتها في اتفاق باريس وتؤيد رفع الطموح في ملف التكييف ولذلك خرج إعلان سياسي في القمة يركز على تمويل التكييف، ودعم أنشطة الإنذار المبكر والتصدي للكوارث الطبيعية، ودمج التكييف في الخطط الوطنية، كما طالبت مصر الدول المتقدمة بزيادة التمويل وحشد مزيد من التمويل الإضافي للتكييف من قبل الدول المتقدمة.​