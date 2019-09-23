سؤال برلماني بشأن تطبيق سياسة السماوات المفتوحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بسؤال برلماني إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، بشأن تطبيق سياسة السماوات المفتوحة في مجال الطيران.

وقال "فؤاد" في سؤاله: إنه في إطار تأكيد رئيس الوزراء وحرصه على متابعة تنفيذ سياسة السماوات المفتوحة في النقل الجوي في مصر من خلال وضع ضوابط وأحكام تنظيمية لها، وتعتمد هذه السياسة على إزالة القيود المفروضة على دخول الأسواق ونقاط التشغيل بين دولتين، وحقوق النقل والتعريفة، وكذلك أيضا تضمن منح الفرص العادلة و المتكافئة للمنافسة علي أسس غير تمييزية، تتعلق برسوم المطارات وتخصيص الخانات الزمنية إلى جانب تأسيس مكتب التمثيل التجاري للشركات.

وأضاف "فؤاد" أنه من هذا المنطلق وفي إطار التوجه الحالي نحو تحرير الأجواء، ونظرا لحيوية وأهمية الطيران المدني في مصر، وكونه أيضا البوابة الرئيسية للسياحة المصرية، فإن هناك العديد من التساؤلات التي نود توضيحها.

وتساءل "فؤاد": ما موعد تطبيق سياسة السماوات المفتوحة؟ وما العائد المتوقع من تطبيق هذه السياسات على مجال الطيران المصري ؟ وطالب عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بأن يكون الرد كتابيا على تساؤله.