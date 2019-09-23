ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من داخل مطعم بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، أحد الأشخاص، لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من داخل خزينة مطعم.

تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من "مدير مطعم وكافيه، بحدائق المنتزه" باكتشافه سرقة مبلغ 26 ألف جنيه من داخل خزينة المطعم.

Advertisements

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "مقيم بدائرة القسم".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة نظراً لتردده الدائم على الكافيه الخاص بالمطعم قام بالدلوف من نافذة زجاجية لداخل المطعم، وتمكن من كسر الخزينة باستخدام أجنة حديدية، والاستيلاء على المبلغ المالي، وأرشد عن مبلغ 25 ألف جنيه والأداة المستخدمة في الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.