إدارياً.. مد أجل الحكم على موظف بهيئة "نظافة القاهرة" بتهمة طلب رشوة 1.5 مليون جنيه لـ 10 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، اليوم الإثنين، مد أجل الحكم على مسؤول بإدارة المقالب بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بتهمة تقاضي رشوة، تأجيلاً إدارياً لجلسة 10 أكتوبر المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي، وخالد فخري الشلقامي.

كان المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا أحال مسئول بإدارة المقالب بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لتلقيه رشوة مليون وخمسمائة ألف جنيه للجنايات.

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جاء بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أنه في غضون شهر فبراير عام ۲۰۱۹ - بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، أن المتهم بصفته موظفاً عمومياً ـ بإدارة المقالب بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ـ طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من محمود محمد جمال الدين عبد الصمد محمد المبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة، وأخذ منهم مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه مقابل إنهائه إجراءات استصدار خطابات استرداد مبلغ التأمين المودع سلفا لدى حي النزهة من شركة بلومون للتطوير العقاري ضمانا لنقل كامل ناتج حفر أرض محددة إلى المقالب العمومية التابعة للهيئة.

وشهد عضو الرقابة الإدارية، بأن تحرياته قد أكدت صحة البلاغ المُقدّم وشهد به سابقه؛ مضيفا المتهم يعمل موظفاً بإدارة المقالب بالهيئة العامة النظافة وتجميل القاهرة، وأنه قد زعم للشاهد الأول باختصاص لا يملكه؛ إذ يختص وظيفياً باستلام القمامة الخاصة بالمنازل والشوارع ولا اختصاص له في إنهاء خطابات استرداد مبلغ التأمين الكنتور.

كما أضاف انه قد استصدر لما سلف إذنين من النيابة العامة تصوير وتأجيل لقاءات المتهم ومحادثاته الهاتفية مع الشات الأول؛ فأسفر التنفيذ عن تسجيل محادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته.