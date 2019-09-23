تقديراً لتضحيات آبائهم.. قيادات وضباط الشرطة تصطحب أبناء الشهداء للمدارس بمختلف المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام عدد من قيادات وضباط مختلف مديريات الأمن، بمرافقة أبناء الشهداء للمدارس، ونقلوا خلالها تحيات وتقدير وزير الداخلية - لأسر الشهداء وأبنائهم، مؤكدين أن ذكرى آبائهم وسيرتهم العطرة ستبقى خالدة ومضيئة في ذاكرة الوطن، وأن تضحيات آبائهم الأبطال تعكس مدى إيمانهم برسالة الأمن، وشعورهم بالمسئولية تجاه البلاد، وأنها ستظل دوماً وساماً على صدور جميع رجال الشرطة يقتدون به كأروع مثال في التضحية والبطولة والفداء.

جاء ذلك في ضوء تكليف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، للقيادات الأمنية بمصاحبة واستقبال أسر الشهداء وأبنائهم في اليوم الدراسي الأول لهم، تخليداً ووفاءً وعرفاناً لتضحيات وعطاء شهداء الوطن وأبنائه الأبرار من رجال الشرطة الذين وهبوا أرواحهم، أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني.

وكان لتلك الزيارات بالغ الأثر في نفوس أبناء وأسر الشهداء الذين أعربوا عن فخرهم واعتزازهم بتلك المبادرة التي تُعد تكريماً لآبائهم وذويهم الذين استشهدوا دفاعاً عن الحق لكي يأمن الجميع.

ومن جانبهم أعرب القائمين على العملية التعليمية عن تقديرهم لحرص وزارة الداخلية على هذا التقليد السنوي لتتعرف الأجيال القادمة على تضحيات الرجال الذين قدموا أرواحهم من أجل مستقبل مشرق يملؤه الأمل والأمان.