مصر | ضبط 18 قضية جنائية خلال حملات أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 18 قضية جنائية خلال حملات أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخرn.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط 80 كرسى – 5 إستاند– 5 ترابيزة –15 أوتاد حديدية – 80 عرق خشب – 15 قلب شيشة – 3 ثلاجه – ونش – 2 برويطة- 150 سيخ حديد – 25 طقطوقة – 3 فرش خردوات – 12 عربة فول، وبلغ الإجمالي 385 حالة تعديات على الطريق العام، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط 13 اشتباه– بائع متجول – 2 تسول - تنفيذ حكم جزئى - مضايقة سائحين، وبلغ إجمالي القضايا المخالفة 18 قضية جنائية مخالفة.

وفي نفس السياق كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة أول أمس السبت، عدة حملات بالمنطقة الأثرية بالهرم لملاحقة الخارجين عن القانون، ورفع حالات التعديات على الطريق العام، وأسفرت جهود تلك الحملات التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط551 كرسى – 4 برويطه – 2 تروسيكل – 3 عربة يد – 8 ترولي – 2 غرزه شاي – ونش كامل – 11 ترابيزة متنوعة – 3 ثلاجه – 11 استاند – 115 الإجمالي، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط 18 اشتباه – 2 تسول -2 مضايقة، وبلغ الإجمالي 22 قضية جنائية مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

