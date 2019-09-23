مصر | رئيس مجلس الدولة: قضاة الإسكندرية متميزون

وأكد المستشار "حسام الدين" علي تميز مدرسة الإسكندرية في العطاء القضائي والإنجاز المعهود عنهم ودقة تنظيم العمل في محراب العدالة، كما أكد على أهمية رفع مستوى إنجاز قضايا المواطنين أولًا بأول، والعمل على تجاوز التحديات التي تعترض أعمال المحاكم وبما يكفل تحقيق العدالة، وتوطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لحقوق الدولة، وعمادًا للأمن القضائي بين الناس.

وأكد أهمية رفع معدلات الإنجاز وسرعة التوجيه بتحقيق العدالة الناجزة، وأن هذه الأهمية تستتبع بالضرورة تحولًا جوهريًا في دور القضاء حتى يرقى إلى الحماية القانونية الفعلية لحقوق الإنسان على أكمل وجه، وأصبح هذا التحول في طبيعة المهام القضائية في حاجة ملحة إلى ثقافة قضائية جديدة، تستوعب كل القيم، وتعطي للأحكام الفاصلة في النزاعات المعروضة على المحاكم أبعادها المستمدة من روح القانون، وتصريف القضايا بالسرعة المطلوبة والفاعلية المنشودة لإشاعة العدل بين الناس.

وعُين "حسام الدين" بمجلس الدولة في 31 ديسمبر 1973، وترقى في وظائفه المُختلفة حتى عُين مستشارًا في يونيو 1989، ووكيلًا لمجلس للدولة في عام 1993، ونائبًا لرئيس مجلس الدولة في يونيو 1995، وعمل في جميع أقسام وإدارات مجلس الدولة، فبدأ بإدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات، وهيئة مفوضي الدولة.

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وكان رئيسًا للمحكمة الإدارية بالمنصورة، ثم عضوًا بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، ثم رئيسًا للمحكمة التأديبية بالإسكندرية وبالبحيرة.