مصر | 5 أكتوبر.. الحكم على المتهمين في "رشوة قيادات التموين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 أكتوبر.. الحكم على المتهمين في "رشوة قيادات التموين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة الجنايات بالقاهرة برئاسة المستشار على الهواري المنعقدة بطره النطق بالحكم في المتهم علاء الدين فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة وزارة التموين" تأجيلا إداريا لجلسة 5 أكتوبر المقبل، بسبب نقل مقر انعقاد هيئة المحكمة إلى مجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.



كان المستشار خالد ضياء المحامي، العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أحال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين لاتهامه بطلب وتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة، مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته وقيام باقي المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط في تقديمها من عدد من الشركات منها مبلغ مليونين و700 ألف جنيه، ومبلغ 7 ملايين و500 ألف جنيه من شركة أخرى.‎