مصر | مخطط شيطاني.. أقوال الشهود في سرقة 8 ملايين جنيه من "ديسكو" فندق النبيلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مخطط شيطاني.. أقوال الشهود في سرقة 8 ملايين جنيه من "ديسكو" فندق النبيلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة "الخليج 365" على أقوال شهود الإثبات، في القضية المتهم فيها تشكيل عصابي بسرقة قرابة 8 مليون جنيه من ديسكو (ايكو) التابع لفندق النبيلة، بعد أن قام موظف في الديسكو بوضع مخطط إجرامي مع 4 متهمين آخرين، للسطو على غرفة الماليات الخاصة بالديسكو المشار إليه.

والمتهمون الخمس في القضية هم كل من، "محمد أحمد سيد - 32 سنة - موظف كمبيوتر بديسكو (ايكو) بفندق النبيلة، وعبد الرحمن عطية محمد - 22 سنة - عامل بمطعم، وطارق علام حلمي - 25 سنة - كهربائي سيلسيون، وأحمد رشا أمين - 22 سنة - عامل نظافة بديسكو (ايكو) بفندق النبيلة، وأحمد سيد عبد الله - 32 سنة - عامل كمبيوتر".

واستعمت النيابة العامة إلى أقوال شهود الإثبات في القضية، وكانت البداية محمد شعبان عبد الموجود - 30 سنة - حارس أمن بفندق النبيلة، والذي قال أنه إبان قيامه بمهام عمله حضر إليه المتهم الأول متعللا بقيامه ببعض الأعمال خاصة بأعمال وظيفته، ثم طلب منه المفتاح الخاص بالباب الخلفي الخاص بالملهى متعللا بقيامه بإحضار بعض الأشياء من الخارج.

وأضاف أنه فوجئ عقب ذلك بقيام المتهم الثاني بالدلوف وتهديده بالسلاح الذي بحوزته وبرفقته المتهم الثالث، وقيامه بتكبيله واحتجازه داخل الغرفة الخاصة بدورة المياه.

وإبان ذلك سمع بعض أصوات تلفيات، وعقب مرور فترة من الوقت فوجئ بقيام المتهمين بإحضار المتهم الأول مكبلا ووضعه بجانبه.

كما قال، خالد عزت عبد المنعم - 47 سنة - يعمل المدير المالي لملهى (إيكو) بفندق النبيلة، أنه نما إلى علمه من المتهم الأول بقيام 4 أشخاص مجهولين بالتعدي عليه وعلى حارس أمن فندق النبيلة، وأنهم قاموا بالإستيلاء على المبالغ المالية المتواجدة.

وأضاف أنه بانتقاله إلى مكان إرتكاب الواقعة اكتشف كسر أعلى غرفة الماليات وكذلك الخزينة المودعة بداخلها، وسرقة المبالغ المالية، وكذلك جهاز (DVR) ووحدة التخزين الداخلية الخاصة بكاميرات الملهى الليلي.

كما أكد المقدم وائل طه عبد اللطيف - 44 سنة - مقدم شرطة بالإدارة العامة لشرطة السياحة والأثار، أن تحرياته التي قام بها، توصلت إلى قيام المتهمين جميعا بسرقة المبالغ المالية وكذلك جهاز (DVR) ووحدة التخزين الداخلية الخاصة بكاميرات الملهى الليلي.

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وذلك بأن استغل المتهم الأول وظيفته بمكان ارتكاب الواقعة - موظف كمبيوتر - بترك الباب الخلفي للملهى مفتوحا، وقيام باقي المتهمين بالدلوف داخل الملهى، وقام المتهم الثاني بتهديد حارس أمن فندق النبيلة، بالسلاح الذي كان بحوزته - طبنجة صوت - واستخدم تلك الوسيلة القسرية في شل مقاومته وحركته وساعده المتهم الثالث وقامت بتقييده واحتجازه داخل إحدى غرف الملهى.

وقاما المتهمان الثالث والرابع بكسر أعلى غرفة الماليات وتمكنوا من إتلاف الخزينة المودعة بداخلها وسرقة محتوياتها، وقام المتهم الخامس بسرقة جهاز (DVR) ووحدة التخزين الداخلية الخاصة بكاميرات الملهى حتى لا ينكشف أمرهم، وقام المتهم الثاني بتكبيل المتهم الأول واحتجازه بجانب حارس أمن فندق النبيلة، حتى يدعوا عدم معرفتهم به ولا ينكشف أمرهم.

كما أكد الرائد رؤوف مصطفى عبد الرؤوف - 37 سنة - رائد شرطة بالإدارة العامة لمباحث شرطة السياحة والآثار، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، فقام بضبطهم بالفعل.

وأضاف أنه عثر مع المتهم الثاني على 4 حقائب بداخلهم المبلغ المالي وكذلك وحدة التخزين، وعثر مع المتهم الخامس على السلاح المستخدم في تلك الواقعة وكذلك الألات التي استخدمت، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة.

وقد تبين من فحص النيابة العامة لوحدات التخزين الإلكترونية المضبوطة، أنها عبارة عن ثلاث وحدات يحتوي كل منها على تسجيلات فيديو مصورة عن طريق كاميرات المراقبة الخاص بالملهى الليلي وفندق النبيلة ويظهر فيها المتهمين ملثمين في ساعة وتاريخ حدوث الواقعة.

كما ثبت تطابق بصمة راحة يد المتهم الثاني بأثر بصمة تم رفعها من على سيراميك غرفة الماليات من الخارج.

وثبت أيضا أن المبلغ المالي المضبوطة مع المتهمين يبلغ قيمته 5 مليون و26 ألف و300 جنيه مصري، و77 ألف و368 دولار أمريكي، و345 يورو، و70 درهم إماراتي، و17 ألف و301 ريال سعودي، وهي المبالغ المالية التي تقدر إجماليها بقرابة 8ملايين جنيه.