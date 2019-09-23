مصر | نص إحالة عصابة للمحاكمة.. استولت على 8 ملايين جنيه من ديسكو النبيلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نص إحالة عصابة للمحاكمة.. استولت على 8 ملايين جنيه من ديسكو النبيلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة "الخليج 365" على نص قرار إحالة تشكيل عصابي مكون من 5متهمين، قاموا بسرقة قرابة 8 مليون جنيه من ديسكو (إيكو) التابع لفندق النبيلة، بعد أن قام موظف في الديسكو بوضع مخطط إجرامي مع 4 متهمين أخرين، للسطو على غرفة الماليات الخاصة بالديسكو المشار إليه.

حملت القضية الرقم 11865 لسنة 2019 جنايات قسم العجوزة، وقيدت تحت رقم 1516 لسنة 2019 كلي شمال الجيزة، وتولى التحقيق فيها المستشار أحمد فؤاد وكيل نيابة بنيابة شمال الجيزة الكلية، تحت إشراف المستشار هادي الشوربجي القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية.

والمتهمون الخمس في القضية هم كل من، "محمد أحمد سيد - 32 سنة - موظف كمبيوتر بديسكو (ايكو) بفندق النبيلة، وعبد الرحمن عطية محمد - 22 سنة - عامل بمطعم، وطارق علام حلمي - 25 سنة - كهربائي سيلسيون، وأحمد رشا أمين - 22 سنة - عامل نظافة بديسكو (ايكو) بفندق النبيلة، وأحمد سيد عبد الله - 32 سنة - عامل كمبيوتر".

Advertisements

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين في قرار إحالتهم إلى المحاكمة، تهمة بأنهم في ليلة 20 إبريل 2019 بدائرة قسم العجوزة، بمحافظة الجيزة، سرقوا المبالغ المالية المتواجدة في ديسكو (ايكو) بفندق النبيلة، والبالغ قدرها 5 مليون و26 ألف و300 جنيه مصري، و77 ألف و368 دولار أمريكي، و345 يورو، و70 درهم إماراتي، و17 ألف و301 ريال سعودي، وهي المبالغ المالية التي تقدر إجماليها بقرابة 8ملايين جنيه.

وكان ذلك بأن دلفوا – أي المتهمين – إلى غرفة الماليات الخاصة بالديسكو عن طريق الكسر وإحداث التلفيات بالخزينة المودعة بداخلها، حال كون ذلك بطريق الإكراه الواقع على حارس أمن فندق النبيلة.

وكان ذلك بأن قام المتهم الثاني حال حمله سلاحا ظاهرا - طبنجة صوت - وذلك بتهديده وتكبيله بمساعدة المتهم الثالث، وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والإستيلاء على المبالغ المالية المذكورة والمتواجدة في خزينة الملهى الليلي.