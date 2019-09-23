أخبار مصر | وزيرة السياحة تشارك في افتتاح قمة كونكورديا السنوية بالولايات المتحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة السياحة تشارك في افتتاح قمة كونكورديا السنوية بالولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، خلال زيارتها الحالية للولايات المتحدة الأمريكية لحضور قمة منتدى الاقتصاد العالمي عن تأثير التنمية المستدامة، والتي تنعقد خلال الفترة من 23 إلى 24 سبتمبر الجارى، في افتتاح قمة كونكورديا السنوية لعام 2019، والتي دُعيت إليها الوزيرة من جانب رئيس القيادات السياسية النسائية (Women Political Leaders) نظرا لما يمثله قطاع السياحة المصري من أهمية ودعم بالنسبة للاقتصاد المصري بصفة خاصة والاقتصاد الإفريقي بصفة عامة.

وتقام قمة كونكورديا السنوية لعام 2019 خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر الجاري في إطار انعقاد الجمعية العامة رقم 74 للأمم المتحدة (UNGA) في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك في حضور هذه القمة عددا من القادة الدوليين وصناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص.

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ويتم خلالها عقد عددا من حلقات النقاش للموضوعات ذات الأهمية للقادة في السياسة والاقتصاد العالمي، بالإضافة الى استعراض بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وتعد مصر واحدة من أكبر اقتصادات القارة الافريقية، وقد حققت مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وذلك وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019 والذي صدر في سبتمبر الجاري، ووفقا لهذا التقرير تصدرت مصر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الاستدامة البيئية، والموارد الثقافية، وسفر رجال الأعمال، كما كانت الأفضل أداءا فيما يخص مؤشر الأمن والسلامة، والبنية التحتية والموانئ، والموارد الطبيعية.

كما تعتبر مصر الدولة الأسرع تطورا في قطاع السياحة في القارة الافريقية حيث أصبحت أسرع الدول نموًا في شمال إفريقيا بنسبة نمو 16.5٪ وهو أربع أضعاف متوسط النمو العالمي البالغ 3.9 ٪؛ وذلك وفقا للبحث الذي أعده المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC عن السياحة في عدد من الدول المختلفة، والذي قارن خلاله بين قطاع السفر والسياحة فى 185 دولة.