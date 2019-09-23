أخبار مصر | وزيرة السياحة تشارك في افتتاح فرع أحد المطاعم المصرية الشهيرة بنيويورك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة السياحة تشارك في افتتاح فرع أحد المطاعم المصرية الشهيرة بنيويورك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خلال الزيارة الحالية للدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة لولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية لحضور قمة منتدى الاقتصاد العالمي عن تأثير التنمية المستدامة والتي تنعقد خلال الفترة من 23 إلى 24 سبتمبر الجارى في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في الافتتاح التجريبي لفرع أحد سلاسل المطاعم المصرية الشهيرة والمعروفة بتقديم الأطعمة المصرية الأصيلة، وذلك في أحد المناطق المتميزة في ولاية نيويورك، وذلك

وقد حرصت الدكتورة رانيا المشاط على حضور الافتتاح التجريبي للمطعم، مشيرة الى أن وجود أفرع لأشهر سلاسل المطاعم المصرية بدول العالم من شأنه أن يساهم في الترويج للسياحة المصرية من خلال تقديم الأكلات التي يتميز بها المطبخ المصري، وينقل جزءا من التجربة المصرية عبر الحدود.

وأضافت الوزيرة أن افتتاح مثل هذه المطاعم التي تقدم الطعام المصري يأتي تماشيا مع حملة People to People والتي تلقي الضوء على النماذج الناجحة من الشعب المصري التي تتميز في العديد من المجالات المختلفة ومنها فن الطهي، كما أنها تقدم للعالم جانب من الثقافة المصرية، موضحة أن حملة People to People تعد أحد العناصر الثلاثة التي يرتكز عليها محور التنشيط والترويج ببرنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط الى أن فنون الطهي أصبحت واحدة من عناصر الجذب السياحي للدول؛ حيث أن الأكلات الشعبية الأصيلة تعطي لكل دولة هويتها والطابع الخاص بها، وقد أصبح البحث عن الأكلات الشعبية جزءا من التجربة التي يبحث عنها السائح اليوم.

