وزير الكهرباء يفتتح مؤتمر ومعرض قمة الابتكار «القاهرة 2019» (تفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء، مؤتمر ومعرض قمة الابتكار«القاهرة 2019» تحت عنوان «التحول الرقمي»، والذي يعقد للمرة الثانية في جمهورية مصر العربية خلال يومي 22 و23 سبتمبر الجاري، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة، وعدد من كبار قيادات شركة شنايدر إلكتريك في مصر وفرنسا، وممثلي كبريات الشركات العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وألقى «شاكر» كلمة أثناء المشاركة نيابة عن رئيس الوزراء في افتتاح المؤتمر أعرب فيها عن امتنانه من المشاركة في هذا المؤتمر وناقلاً تحيات الدكتور رئيس الوزراء، موضحا أن مؤتمر «Innovation Summit» يهدف إلى تقديم حلول صناعية متكاملة لكافة قطاعات الدولة وعلى رأسها الطاقة والبترول والمياه لتكون معززة بتقنية إنترنت الأشياء والتكامل مابين تكنولوجيا المعلومات مع التكنولوجيا التشغيلية، وبذلك يحقق الاستفادة الكاملة من الإمكانيات الحقيقية للتحول الرقمي إلى جانب تحسين أداء الأصول وتحقيق معدلات الإنتاج الأمثل.

وأشاد الوزير بالمجهودات المتميزة التي تقوم بها شركة شنيدر إليكتريك في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وحلول تحسين كفاءة الطاقة والمبانى الذكية المستدامة، مؤكدا أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، فضلاً عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة.

وأوضح أنه بالرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، فقد استطاعت مصر على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الاصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة وكان من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى.

وأشار إلى العديد من الإجراءات التي قد اتخذها قطاع الكهرباء للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى والذى بلغ ذروته في صيف 2104، حيث أمكن التغلب على هذه المشكلة نهائياً بدءً من يونيو 2015، وقد بلغ إجمالى القدرات الكهربائية التي تم إضافتها إلى الشبكة الكهربائية الموحدة خلال الأربع سنوات الماضية أكثر من 25 ألف ميجاوات وذلك بنهاية عام 2018، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.

وزير الكهرباء يفتتح مؤتمر ومعرض قمة الابتكار

وزير الكهرباء يفتتح مؤتمر ومعرض قمة الابتكار

وزير الكهرباء يفتتح مؤتمر ومعرض قمة الابتكار

ولفت «شاكر» إلى الخطوات الهامة التي خطتها مصر للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات ونتيجة لهذه الإجراءات أصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى وبناءًعلى ذلك فهناك أكثر من 32 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، بطاقة إجمالية تصل إلى حوالى 1465 ميجاوات، وباستثمار يبلغ نحو 2.0 مليار دولار أمريكي، تم حتى الآن الانتهاء من تشغيل 1100 ميجاوات وربطها بالشبكة الكهربائية، ومن المخطط أن يتم تشغيل المحطات بالكامل بنهاية هذا العام، وفى الوقت نفسه يعمل قطاع الكهرباء المصرى على تدعيم وتطوير شبكات النقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التي يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها.

وتابع الوزير، قائلا: «وفى سبيل ذلك، فقد تم تخصيص أكثر من 4 مليار دولار لإنجاز هذا الهدف، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية في الفترة من 2014 حتى الآن على مستوى الجمهورية، ويقابل تدعيم شبكات نقل الكهرباء التوسع أيضا في شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض حتى نهاية عام 2019».

وذكر أن الشبكات الذكية تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في الوقت الحالى، وهي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، كما تعمل على جعل المستهلك أحد الشركاء في إدارة المنظومة الكهربائية، وتتيح له خيارات عديدة لشراء الكهرباء من أكثر من مصدر، وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية، وجارى العمل حالياً على إنشاء 47 مركز تحكم ( على خمسة مراحل) في شبكات توزيع الكهرباء تغطى كافة أنحاء الجمهورية تتضمن المرحلة الأولى منها عدد 8 مراكز تحكم.

ولفت إلى أن هناك فرصة كبيرة جداً لتغطية الاحتياج المحلى من العدادات الذكية (3 مليون عداد سنوياً)، تتمثل في إقامة مصانع لإنتاج الاحتياج المتبقى من العدادات الذكية، وإقامة مشروعات صناعية صغيرة للصناعات المغذية لهذه الصناعة وكذا مراكز التدريب والصيانة والبرمجيات الخاصة بمنظومة الشبكات الذكية، بالإضافة إلى أن هناك فرصة كبيرة لاستبدال العدادات العادية بعدادات مسبوقة الدفع، حيث تم تركيب حوالى 8 ملايين عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء حتى الآن.

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وأضاف الوزير أنه تم تنفيذ مشروع ريادي للتحول الرقمي بمحافظة بورسعيد، وكان من أهم مخرجاته إنشاء قاعدة بيانات موحدة ومدققة لمشتركي شركات توزيع الكهرباء وربطها بقواعد البيانات القومية، إنتاج خريطة محدثة لمشتركي شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تربط بيانات العدادات وجميع بيانات المشتركين بالأرقام المكانية الخاصة بهم، إنشاء مركز ومنظومة نظم معلومات جغرافية لتحقيق الأهداف الحالية والمستقبلية من توفير بنية معلوماتية جغرافية، إنشاء مجموعة من التقارير التحليلية المبنية على قاعدة البيانات والخرائط والمعلومات المكانية لتقديم صورة متكاملة وواضحة لمدى تكامل البيانات بين جهات الدولة المختلفة.

من جهته، أوضح المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن توفير الحلول والتقنيات الرقمية ودعم كفاءة الطاقة وحلول التشغيل الآلي للصناعة الوطنية يمكنها من المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكداً حرص الحكومة على دعم كافة الشركات العالمية العاملة بالسوق المصري في مختلف المجالات الصناعية باعتباره أحد المقاصد الاستثمارية الهامة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا ومحوراً متميزاً لسلاسل التوريد العالمية، مشيراً إلى أهمية توفير الحلول والتقنيات الرقمية ودعم كفاءة الطاقة وحلول التشغيل الآلي بالصناعة الوطنية لتمكينها من المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضاف «نصار» أن مصر تمتلك إمكانات وقدرات هائلة في مجال دعم الابتكار والمبتكرين، من خلال الطاقات البشرية المؤهلة المتوافره في كافة القطاعات الاقتصادية، مشيدا في هذا الإطار بفريق عمل المهندسين المصريين بشركة شنايدر والذين يمثلون نموذجا يحتذى به في العديد من الشركات المحلية والاجنبية.

وأشار إلى أن المعرض يسهم في تقديم الحلول المبتكرة للتحول الرقمي وذلك في إطار التحولات المذهلة والسريعة في إجراءات انتقال القطاعات الحكومية والشركات إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية في تصنيع وتسويق المنتجات وتقديم الخدمات، لافتاً إلى ان حلول الرقمنة الصناعية تسهم أيضا في تحسين الأداء والكفاءة التشغيلية وتوفير التكلفة والجهد.

وذكر الوزير أن تطبيق منظومة برمجيات Ecostructure التي تدعم تكنولوجيا «انترنت الأشياء» في مصر في مجالات الصناعة وإدارة الطاقة والمباني الذكية، ومراكز البيانات، ومراكز التحكم في الشبكات الكهربائية ومحطات المياه تسهم في تعزيز تنافسية المنتجات والخدمات المصرية محليا وعالمياً، مشيرا إلى أن مناقشة المؤتمر والمعرض لموضوعات الاستدامة وتطوير الخدمات والقطاع العقاري وإنترنت الأشياء وتحديات مصادر المياه تمثل فرصة متميزة لاستعراض وجهات النظر المصرية والعالمية حول أهم القضايا والموضوعات المحورية بالاقتصاد المصرى.

وقال إن التوسعات الاستثمارية للشركة بالسوق المصرى قد تضمنت ضخ استثمارات جديدة خلال العامين الأخيرين بقيمة بلغت 700 مليون جنيه ليصل إجمالي استثمارات الشركة في مصر إلى 4،2 مليار جنيه، وهو ما يعكس الإمكانيات والفرص الكبيرة بالاقتصاد المصرى وثقة الشركة الكبيرة بالسوق المصرى باعتباره أحد الأسواق المحورية بالمنطقة، مشيرا إلى أن مشروع الشركة في مصر يخدم السوق المحلى وأسواق دول شمال أفريقيا ودول المشرق العربي ويتم تصدير 22 % من إنتاج الشركة في مصر للأسواق الأفريقية والعربية.

وفى هذا الصدد، دعا وزير التجارة والصناعة الشركة للمشاركة في المبادرة التي تدعمها الوزارة للتوجه نحو السوق الأفريقي، خاصة وأن هناك العديد من الفرص التي المتاحه للشركة في كثير من الأسواق الأفريقية.

فيما عبر ستيفان روماتيه، سفير فرنسا بالقاهرة، عن فخره بتواجد شركة فرنسية كبيرة بحجم شنايدر اليكتريك في السوق المصري، مؤكدا أن فرع الشركة في مصر يمثل أحد أهم قصص نجاح شركة شنايدر العالمية، مضيفا أن الشركة تضم نخبة متميزة من العمالة البشرية المدربة والتي تمثل الركيزة الأساسية لنجاح الشركة في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى ليس فقط في السوق المصري وإنما في العديد من الأسواق الخارجية.

وعلى صعيد متصل، قال المهندس وليد شتا، الرئيس الإقليمى لشنايدر إليكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربى، إن شنايدر إلكتريك تقود التحول الرقمي إلى أسواق التشغيل الآلي وتقنيات إنترنت الأشياء الصناعية من خلال منظومة EcoStruxure التي تضم البرامج المتكاملة والخدمات الهندسية المتممة للتصنيع الذكى مما يتيح اسواق عمل جديدة للمنشآت الصناعية ويزيد الأرباح والإنتاجية.

وأضاف أن منتجات الشركة تسهم في الحفاظ على استمرارية وكفاءة التشغيل والوصول لأقصى درجات السلامة وكذلك تقديم الدعم الفنى والهندسى والمساعدة على اختيار أفضل الحلول بالمنتجات المناسبة مرورا بعمليات التركيب والتشغيل والصيانة الاستباقية وكذلك الاحلال والتجديد، كما تشمل أيضا المراقبة الاستباقية للحد من مخاطر التشغيل وحدوث الاعطال وكل ما يخص الخدمات الهندسية وترشيد الطاقة، موضحا أن معرض Innovation Summit Cairo 2019 يعد الحدث الأكبر للتعرف على الحلول والإبتكارات والخدمات الهندسية التي تقدمها شنايدر إلكتريك في مجال التحول الرقمي.