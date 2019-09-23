شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: الكشف على 2 مليون و46 ألف سيدة بمبادرة السيسي لدعم صحة المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمات الطبية التي تشمل التوعية والكشف على 2 مليون و46 ألفا و414 امرأة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم صحة المرأة تحت شعار «100 مليون صحة»، والتي انطلقت في الأول من يوليو الماضي حتى مساء الأحد.

وأوضحت الوزارة أنه تم تحويل 146 ألفًا و775 امراة لإجراء الفحوصات المتقدمة، وذلك بعد الفحص المبدئي، بمحافظات المرحلة الأولى الـ9 التي تشمل (جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الفيوم، أسيوط والقليوبية).

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ولفتت إلى أن محافظة القليوبية أكثر المحافظات تردداً بعدد 418 ألفًا و137 امرأة تم فحصهن، مضيفاً أنه تم مد فترة المرحلة الأولى التي كان من المقرر انتهاؤها آخر أغسطس الجاري، وذلك لإعطاء فرصة أكبر لكل النساء اللاتي لم يتمكنّ من الحضور والفحص، موضحة أن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف عن سرطان الثدي تؤدي جميع الخدمات للسيدات بالمجان في الوحدات الصحية المنتشرة في أرجاء محافظات المرحلة الأولى، حيث تستهدف الحملة العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للمنتفعات من سن 18 عاماً.

وأضافت وزارة الصحة أن المبادرة تستهدف ما يقرب من 28 مليون امرأة بالجمهورية، ويشارك في المرحلة الأولى منها 1321 فريقاً طبياً من السيدات، حيث إن الفرق التي ستتولى الفحص جميعها من السيدات على مستوى الطبيبات والممرضات والفنيات.

وأشارت إلى أنه تم تدريب الفرق الطبية بمحافظات المرحلة الأولى، وذلك منذ انطلاق المبادرة، بهدف الوقوف على الصعوبات التي واجهتها أثناء تنفيذ البرنامج وطرق التغلب عليها، والتدريب المستمر على طرق إجراء الكشف، من خلال شرح عملي على أيدي عدد من أساتذة وخبراء الأورام، بالإضافة إلى إطلاعهم على أحدث الأبحاث الخاصة بصحة المرأة، منوهة بأنه سيتم تدريب الفرق بشكل دوري كل 3 أشهر كمحور أساسي من برنامج دعم صحة المرأة، ومكمل لمحوري التشخيص والعلاج، موضحة أنه سيتم إطلاق المبادرة في محافظات المرحلة الثانية أول أكتوبر المقبل.