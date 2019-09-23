شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة سيارتي «تاكسي» مسروقتين في القاهرة والأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط سيارة تاكسي مبلغ سرقتها في منطقة المرج في القاهرة بحوزة متهمين، ذكرت التحريات أن ثالث بمنطقة ديرب نجم في الشرقيه باعها لأحدهما بمبلغ مائة ألف جنيه كمقدم، تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبطه، فيما ألقت القبض على 3 عاطلين وراء سرقة سيارة تاكسي في الأقصر، بعدما تعدى أحدهما على سائقها ب«مطواة» واستولوا على السيارة وفروا هاربين.

في المرج، تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة أثناء ملاحظة الحالة الأمنية من ضبط عاطلين، حال إستقلالهما سيارة نقل بيضاء اللون، وبالكشف الفنى على اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة تبين أنها دون بيانات، وتبين أن السيارة مبلغ بسرقتها فى قسم شرطة مصر الجديدة، وبمواجهتهما قرر أحدهما بأن السيارة خاصة بوالده، والذى قام بشرائها عن طريق المتهم الثانى ونفى علمه بكونها من متحصلات حادث سرقة.

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وواجهت القوة الأمنية المتهم الثانى بما جاء بأقوال المتهم الأول وأيدها وأقر بتوسطه لشراء السيارة لوالد الأول عن طريق أحد وسطاء بيع السيارات بديرب نجم بالشرقية مقابل 235 ألف جنيه ، حيث قام بدفع 100 ألف جنيه كمقدم وإتفقوا على دفع باقى المبلغ عقب إحضار الأخير أوراق الملكية الخاصة بالسيارة ونفى علمه بكونها من متحصلات حادث سرقة.

وفي الأقصر، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ماتبلغ لمركز شرطة طيبة من سائق تاكسى"، مصاب بجرح سطحى بالرقبة؛ بقيام 3 أشخاص مجهولين بإستيقافه حال سيره وطلبوا منه توصيلهم ، وأثناء السير فى الطريق قاموا بالتعدى عليه بواسطة سلاح أبيض مُحدثين إصابته، وإستولوا على السيارة وفروا هاربين.

ونشرت عن مواصفات السيارة محل الواقعة، وأسفرت عن ضبط السيارة حال مرورها بنقطة التفتيش الأمنية بطريق طيبة الصحراوى ، وبداخلها 3 عاطلين، أحدهم مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية شيك، وبحوزة أحدهم سلاح أبيض «مطواة» المستخدم فى الواقعة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وأضافوابأنهم كانوا فى طريقهم لمحافظة سوهاج للتصرف ببيع السيارة.