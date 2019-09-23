شكرا لقرائتكم خبر عن «سياحة تجارية الإسكندرية» تصل لاتفاق على تسيير رحلات شارتر بين مصر ودبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن حسام الحلو، رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الشعبة استطاعت أن تصل إلى اتفاق مع دائرة دبي للسياحة يقضي بدعم دائرة السياحة والتسوق لرحلات الطيران الشارتر بين مصر ودبي ماديا وتم الاتفاق على تسيير رحلات شارتر بين البلدين ويجري حاليا وضع خطة لمدة ٦ شهور لهذا الهدف وكذلك توفير الدعم للشركات المصرية في صورة حوافز لها .

وقال «الحلو» في بيان صحفي اليوم الأثنين انه تم الاتفاق مع سياحة دبي على رحلة ثانية للشركات السياحية المصرية تضم ممثلين عن ٥٠ شركة لزيارة دلي فبراير ٢٠٢٠ بهدف دعم جسور التواصل والعمل المشترك بين مصر ودبي .

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يذكر ان الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة احمد الوكيل كانت قد أعدت وفدا من شعبة السياحة والطيران يضم ممثلين عن ٢٧ شركة برئاسة حسام الخلو لزيارة دبي في الفترة من ٢١ إلى ٢٥ سبتمبر الجاري

وتابع «الحلو» ان العمل برحلات الشارتر سيكون متاح لكل الشركات المصرية وسيتم عقد مؤتمر بحضور جميع الشركات قريبا في مصر لشرح التفاصيل وكيفية الاشتراك في رحلات الشارتر والاستفادة منها

كما أكد رئيس شعبة السياحة والطيران بغرفة الاسكندرية التجارية ورئيس الوفد ان الوفد لاقي ترحيبا كبيرا من الأشقاء في دبي وعلى رأسهم سعيد هلال المري مدير دائرة السياحة والتسوق بدبي وتم عقد العديد من اللقاءات والفعاليات في اليوم الاول للزيارة التي تستمر حتى الاربعاء القادم ومنها لقاءات مع دائرة السياحة والتسوق وتم ايضا قام كل من طيران الإمارات وفلاي دبي بعمل لقاء تعريفي بنشاطهما وايضا تم عقد لقاءات مشتركة بين الشركات المصرية ونظرائهم في دبي بهدف عقد شراكات وتعاون مع الجانبين .