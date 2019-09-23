شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 تجار مخدرات في «السحر والجمال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط 3 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال لحيازتهم كميات من مخدرى الهيروين والبانجو بقصد الاتجار.

وأسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان في منطقة السحر والجمال عن ضبط عاطلين، سبق اتهامهما فى 4 قضايا مخدرات، لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذين من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وبحوزتهما 70 جراما لمخدر الهيروين ومبلغ مالى، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار.

كما ألقت أجهزة الأمن القبض على عاطل مُقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبحوزته 500 جرام لنبات البانجو المخدر وسلاح أبيض «مطواة» وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح لاستخدامه فى نشاطه الإجرامى، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية، فيما يجري الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.