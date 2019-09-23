شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرقابة الإدارية: أصحاب الكفاءات والمبدعون يشكلون النواة لبناء جهاز إداري قوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الوزير شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن نهضة الأوطان ترتكز على المتميزين التي تزخر مصر بهم وبأصحاب الكفاءات والمبدعين، الذين يشكلون النواة لبناء جهاز إداري قوى ومتطور يكافح الفساد ويرسخ مبادئ الشفافية والنزاهة.

جاء ذلك خلال حفل اختتام فعاليات برنامج تعزيز القدرات القيادية للمتميزين بالدولة، بمقر هيئة الرقابة الإدارية.

وكان رئيس الهيئة قد التقى بالمتدربين ورحب بهم في بداية البرنامج في 15 سبتمبر الجاري، ووجه كلمته إليهم بالتأكيد ‏على أن اختيارهم ككوادر متميزة من الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص قد تم بعناية، وبناء على مقوماتهم العلمية والعملية وخبراتهم التي تمتعوا بها في مجالاتهم، ‏وأن هيئة الرقابة الإدارية ستستمر في تطوير أداء عملها اعتمادا منها على تقييمها الذاتي ‏لكل ما تقوم به من أعمال، وتقديمها الدعم للوزارات والجهات الحكومية في إطار من العلاقات المتميزة.

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وفي كلمته التي ألقاها في مراسم حفل الختام، أشار إلى متابعته المستمرة لجميع مراحل التدريب، موجها الشكر لكل من ساهم في نجاح البرنامج، خاصة من المسؤولين بالدولة.

وقد دارت فعاليات البرنامج منذ انعقاده بمناقشة عدة موضوعات، أبرزها اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية وفق القانون المنظم لعملها ‏واستعراض التعديلات التشريعية عليه بإضافة جرائم أخرى، وكذلك عرض الأعمال المتعلقة بدعم الهيئة للاستثمار وتنمية الصادرات، وجهودها في إزالة المشاكل والصعوبات التي تواجه المستثمرين، وإلقاء الضوء على مجالات التعاون الدولي مع الأجهزة المناظرة لعمل الهيئة لبعض الدول على المستوى العربي والإقليمي والدولي، خاصة في مجالات التدريب مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

كما استعرض وزيرا (النقل والمواصلات، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) تنفيذ المشروعات القومية والكبرى في الدولة، وتطوير البنية التحتية والطرق والسكك الحديدية ووسائل النقل، وذلك من خلال إجراء جلسات نقاش مع المتدربين حول رؤية وفلسفة الدولة حول إقامة تلك المشروعات والآثار الاقتصادية المترتبة عليها، إضافة إلى مناقشة دور القطاع المصرفي في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وطرح مستقبل مصر كمركز للتصنيع والخدمات.

وقدم المتدربون في نهاية البرنامج أوراق عمل تتضمن رؤيتهم وطروحاتهم وتوصياتهم لتطوير مجالات العمل في عدد من الملفات على المستوى التنفيذي والإداري.

وفى نهاية الحفل قام الوزير، رئيس الهيئة، ونائبه وعدد من قيادات الهيئة بتوزيع شهادات اجتياز البرنامج، كما قام بعض المتدربين بإلقاء الكلمات التي تضمنت انطباعاتهم حول البرنامج، وقدموا الشكر والامتنان لهيئة الرقابة الإدارية التي أتاحت لهم فرصة تبادل خبراتهم التي اختلفت وفق المجالات التي يعمل فيها كل متدرب.