شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 أطنان ملح طعام ولحوم فاسدة بمصنع في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من ضبط 4 أطنان ملح طعام ولحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع غير مرخص بمنطقة المنتزه، وذلك قبل طرحها للبيع بالأسواق. Advertisements وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد بقيام صاحب مصنع غير مرخص لتصنيع المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بحيازته كميات كبيرة من الملح واللحوم الفاسد لتحقيق أرباح غير مشروعة. استهدفت حملة أمنية المصنع المشار إليه، وعثر على 4 أطنان من ملح الطعام واللحوم المجمدة بدون تاريخ إنتاج أو صلاحية، غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية. تحرر محضر بقسم شرطة ثان المنتزه، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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