شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: اختيار شباب متطوع لضمهم للمجلس الإقليمى للسكان بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستكمل اليوم الإثنين، فريق عمل مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، الذى تنفذة وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المجلس القومى للسكان وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان زيارته لمحافظة سوهاج.

وذكر بيان لوزارة التنمية المحلية اليوم، أن فريق عمل المشروع يستكمل اجتماعاته مع فريق عمل الوحدة اللامركزية بسوهاج والمجلس القومى للسكان لمناقشة المهام المقترحة للوحدة وآليات التنسيق ودورية الاجتماعات وآليات الشراكة مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص.

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كما يقوم الفريق المركزي للوزارة خلال الزيارة بالتعرف على المنظومة المعلوماتية بمحافظة سوهاج وطرق الربط اللامركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء فى المحافظة ويناقش خطة عمل المحافظة وتقديم نموذج للخطة وعرض كيفية استيفاء النماذج.

جدير بالذكر أن الوحدة المركزية للمشروع بوزارة التنمية المحلية بدأت زيارتها لسوهاج أمس وتم اختيار فريق من الشباب المتطوع لضمهم للمجلس الأقليمي للسكان بالمحافظة والتنسيق مع فريق الرصد الميدانى وتم الاتفاق على إعداد برامج تدريبية متكاملة لبناء قدرات الشباب ومنسق المسؤلية المجتمعية وفرق الرصد الميدانى ووحدة السكان بالمحافظة والمجلس القومى للسكان خلال الفترة القادمة.