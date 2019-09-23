التعليم العالى تهنئ العالم المصرى فاروق الباز لإطلاق اسمه على كويكب بالفضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة وقيادات المجتمع الجامعي والمراكز والمعاهد البحثية، بالتهنئة للعالم المصرى فاروق الباز، لاطلاق الاتحاد العالمي للفلك التابع لهيئة الأمم المتحدة اسم الباز علي كويكب بالفضاء تقديرا لدوره مع وكالة الفضاء الأميركية "ناسا". الجدير بالذكر أن فاروق الباز ولد فى الثانى من يناير 1938 فى مدينة الزقازيق، وحصل على شهادة البكالوريوس فى علوم الكيمياء والجيولوجيا من جامعة عين شمس . و حصل على ماجستير العلوم والجيولوجيا عام 1961، والدكتوراه فى عام 1964، ثم عمل فى وكالة ناسا خلال برنامج أبوللو.

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