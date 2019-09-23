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الكنيسة الكاثوليكية المصرية تحصد أفضل ترنيمة ضمن خمسة دول بمسابقة بالفاتيكان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المكتب الرئيسى للرسالات البابوية بدولة الفاتيكان بروما، اليوم الإثنين، فوز الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر بجائزة أفضل ترنيمة قدمها فريق الأب مايكل وليم مسئول مكتب الأعمال الرسولية الباباوية بالمنيا.

 

الترنيمة تحمل عنوان "هل يستطيع الرب بى" وتم اختيارها مع ترانيم من خمسة دول أخرى نشرت جميعًا على موقع الفاتيكان للرسالات الوطنية.

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الأنبا باخوم المتحدث الرسمي باسم الكاثوليك قال أن الأب شنودة شفيق مدير المكتب الوطني للرسالات الباباوية قد أشرف على العمل بالتعاون مع مكتب المنيا وفازت الترنيمة بسبب كلماتها ومعانيها الجميلة.

 

كانت الكنيسة الكاثوليكية قد أعلنت شهر أكتوبر شهرًا للإرساليات الدينية.

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