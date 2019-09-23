شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تقديم خدمات مجانية لـ 2 مليون و46 ألف سيدة بمبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأوضح بيان اليوم، أنه تم تحويل 146 ألفًا و775 امرأة لإجراء الفحوصات المتقدمة، بعد الفحص المبدئى، بمحافظات المرحلة الأولى الـ 9 ، التى تشمل (جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الفيوم، أسيوط والقليوبية).

ولفت البيان إلى أن محافظة القليوبية أكثر المحافظات تردداً بعدد 418 ألفًا و137امرأة تم فحصهن، مضيفاً أنه تم مد فترة المرحلة الأولى والتي كان من المقرر انتهاؤها آخر أغسطس الجارى، لإعطاء فرصة أكبر لكل النساء اللاتى لم يتمكن من الحضور والفحص، موضحًا أن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف عن سرطان الثدي تؤدى جميع الخدمات للسيدات بالمجان في الوحدات الصحية المنتشرة فى أرجاء محافظات المرحلة الأولى، حيث تستهدف الحملة العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتى للمنتفعات من سن 18 عاماً.

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وأضاف أن المبادرة تستهدف ما يقرب من 28 مليون امرأة بالجمهورية، ويشارك في المرحلة الأولى منها 1321 فريقاً طبياً من السيدات، حيث إن الفرق التى ستتولى الفحص جميعها من السيدات على مستوى الطبيبات والممرضات والفنيات.

وأشار إلى أنه تم تدريب الفرق الطبية بمحافظات المرحلة الأولى، وذلك منذ انطلاق المبادرة بهدف الوقوف على الصعوبات التى واجهتها أثناء تنفيذ البرنامج وطرق التغلب عليها، والتدريب المستمر على طرق إجراء الكشف من خلال شرح عملى على أيدى عدد من أساتذة وخبراء الأورام، بالإضافة إلى إطلاعهم على أحدث الأبحاث الخاصة بصحة المرأة، منوهاً إلى أنه سيتم تدريب الفرق بشكل دوري كل 3 أشهر كمحور أساسى من برنامج دعم صحة المرأة، ومكمل لمحورى التشخيص والعلاج، موضحاً أنه سيتم إطلاق المبادرة فى محافظات المرحلة الثانية أول أكتوبر المقبل.