شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تعين حسين الجزيرى رئيسا لمجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة النقل اللواء حسين مصطفى حسين الجزيري رئيسا لمجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية خلفا للواء بحرى خالد زهران، الذى عاد لعمله الأساسى مستشارا بقطاع النقل البحرى. Advertisements وأضافت وزارة النقل أن ذلك يأتى لضخ دماء جديدة فى أحد أهم الهيئات البحرية المصرية، خاصة مع الاهتمام الكبير الذى توليه وزارة النقل لتعظيم الاستفادة من النقل البحرى فى دعم الاقتصاد القومى.

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