مصر | بـ"الأسلحة وتراشق الزجاجات".. السيطرة على مشاجرة في أرض اللواء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"الأسلحة وتراشق الزجاجات".. السيطرة على مشاجرة في أرض اللواء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في السيارة على مشاجرة، بالأسلحة النارية، وتراشق الزجاجات، بمنطقة أرض اللواء بنطاق قسم شرطة العجوزة، وتمكنت القوات من ضبط 6 من طرفيها، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود بلاغا للرائد مصطفي خليل رئيس وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة، من إدارة شرطة النجدة بنشوب وإطلاق عيار ناري وتراشق زجاجات فارغة،.

وبالعرض على اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كلف بإنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ، والسيطرة على المشاجرة، وضبط طرفيها.

وعلى الفور إنتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، والرائد عمرو فاروق معاون مباحث القسم، وتمكنت القوات من السيطرة على المشاجرة، وبالفحص والمعاينة، تبين قيام عامل خردة في العقد الرابع من عمره، بمعاكسة فتاة، ولدي معاتبة أهليتها له، نشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، أطلق خلالها عامل الخردة، طلق من فرد خرطوش كان بحوزته، وقام على إثرها الطرف الثاني بتراشق زجاجات فارغةز، مما أسفر عن إصابة 4 اشخاص وتم نقلهم إلى أقرب مستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتمكنت القوات بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، من القبض على 6 أشخاص من طرفي المشاجرة، وتم إقتيادهم إلى ديوان القسم، وبمواجهتهم أقروا خلال التحقيقات التي أجريت معهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية، لتتولي النيابة العامة التحقيقات.