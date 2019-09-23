مصر | تحرير 2998 مخالفة مرورية بالجيزة آخر 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرير 2998 مخالفة مرورية بالجيزة آخر 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية، لمديرية أمن الجيزة، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، وإزالة المواقف العشوائية، بنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية، لتحقيق السيولة المرورية بشوارع وميا دين ومحاور محافظة الجيزة.

وأسفرت جهود تلك الحملة التي أشرف عليها اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تحرير (1035) مخالفة انتظار خاطئ، (318) مخالفات متنوعة، ( 5 ) سيارة بدون لوحات معدنية، دراجه بدون لوحات معدنية، ضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة بالرادار، ( 12 ) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (14 ) الصلاحية الفنية للسيارة، ( 1571 ) نـمــوذج 125، ( 29 ) عدم استخدام حزام الأمان، ( 19 ) زجاج فاميه، ( 2 ) حجز توك توك، ( 5 ) التصالح الفوري، ( 15 ) ملصقات ومتعلقات، ( 21 ) دخان كثيف، ( 10 ) حملة السرفيس، وبلغ الإجمالي 2998 مخالفة مرورية.

ومن ناحية أخرى كانت قد شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملات مرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة، وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط مخالفات انتظار خاطئ، مخالفات متنوعة، ( 2 ) سيارة بدون لوحات معدنية، وضبط دراجه بدون لوحات معدنية، ضبط ( 80 ) تجاوز السرعة المقررة بالرادار، ( 30 ) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (25 ) الصلاحية الفنية للسيارة، مخالفات نـمــوذج 125، ( 44 ) عدم استخدام حزام الأمان، ( 38 ) زجاج فاميه، ( 16 ) حجز توك توك، ( 18 ) التصالح الفوري، ( 30 ) ملصقات ومتعلقات، ( 56 ) دخان كثيف، ( 45 ) حملة السرفيس، وبلغ الإجمالي 384 مخالفة مرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.