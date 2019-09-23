مصر | بلاغ ضد "الجزيرة والشرق" لنشر فيديوهات عن مظاهرات وهمية بمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ ضد "الجزيرة والشرق" لنشر فيديوهات عن مظاهرات وهمية بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم أيمن محفوظ المحامي، بلاغ للنائب العام ضد قنوات الجزيرة والشرق وقنوات الإخوان الأخرى، جاء فيه:

إن ما قامت به قنوات الجزيرة وقنوات الإخوان من قطر وتركيا مثل الشرق ووطن ومكملين من بث فيديوهات مزوره لما ادعت أنها مظاهرات وهميه جابت شوارع ومدن مصر لهو جريمة دوليه في إطار الحرب علي مصر.

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وأضاف أيمن محفوظ المحامي قائلا: لابد من أن تقوم الدولة المصرية بردة فعل دوليه قانونيه ضد تلك الحرب التي إرادات أن تصيب مصر بفقدان الأمل ولكن ازداد الشعب تماسكا ووحده حول قيادته، وهذا ما جرمه القانون الدولي في العقوبات التي وردت حصرا في الفصل السابع من ميثاق المنظمة وهي عقوبات ملزمة وتنفذ بالقوة إذا استدعى الأمر وهي عقوبات سياسيه أو اقتصاديه أو عسكريه.

واستطرد محفوظ في بلاغه بأن هناك فرصة لإحالة الشكاوي ضد تلك الحكومات العميلة الي الأمم المتحدة ثم إرسالها للمحاكم الدولية المختصة لصدور أحكام رادعة ضدهم خاصة وان ما تفعله تلك القنوات العميلة يتعارض مع خطه الأمم المتحدة في حماية الصحفيين فقد يكون صحفيين ومحررين تلك الوسائل الإعلامية في مرمي انتقام شخصي من المضرورين من أفعال تلك القنوات العميلة.

وطالب محفوظ في ختام بلاغه الذي حمل رقم. 12597 لسنة 2019 عرائض النائب العام باتخاذ اللازم قانونا نحو تلك المهازل التي تتعمد حكومة قطر وتركيا الإضرار بمصر وتلفيق الأكاذيب ضد قلب الأمة العربية والإسلامية.