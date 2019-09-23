أخبار مصر | تدريب بحري مصري فرنسي مشترك بالبحر المتوسط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريب بحري مصري فرنسي مشترك بالبحر المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت كل من القوات البحرية المصرية، والقوات البحرية الفرنسية، تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط.

جاء ذلك فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكرى مع كل الدول الشقيقة والصديقة .

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وأوضح بيان صادر عن المتحدث العسكري، أن التدريب تضمن تنفيذ العديد من الأنشطة منها تشكيلات الإبحار والتى أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، وتنفيذ رماية المدفعية للتدريب على كيفية حماية الوحدات البحرية أثناء عبورها بالمناطق الخطرة وتنفيذ سيناريوهات لمجابهة مختلف التهديدات، وكذا التدريب على أعمال حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، بالإضافة إلى تنفيذ نشاط تدريبى للنقل العمودى للأفراد والمعدات بواسطة الطائرات الهل.

يهدف التدريب إلى صقل مهارات وقدرات القوات المشاركة، وتبادل الخبرات بين الجانبين المصرى والفرنسى بما يساهم فى رفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية لكلًا البلدين .

وتأتى هذه التدريبات فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات والتعرف على المستجدات فى العمليات القتالية البحرية للوصول إلى أعلى معدلات الأداء والكفاءة القتالية.