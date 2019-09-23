شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: حسين الجزيري رئيسًا لـ«المصرية لسلامة الملاحة البحرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن وزير النقل، المهندس كامل الوزير، إعارة اللواء أركان حرب حسين مصطفى حسين الجزيري من القوات المسلحة للعمل رئيسا لمجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية خلفا للواء بحري خالد زهران، الذي عاد لعمله الأساسي مستشارا بقطاع النقل البحري. وأكد الوزير أن ذلك يأتي لضخ دماء جديدة في إحدى أهم الهيئات البحرية المصرية خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتعظيم الاستفادة من النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي.

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