الزراعة تبحث إنشاء مزرعة مشتركة للمحاصيل الحقلية والخضر مع جنوب السودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحثت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد منصور سفير مصر الجديد بدولة جنوب السودان، سبل التعاون فى المجالات المتعلقة بالقطاع الزراعى بين البلدين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقد بديوان وزارة الزراعة، بحضور الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور ماهر المغربى المشرف على مشروع المزارع الإفريقية المشتركة.
وناقش الجانبان الإجراءات الخاصة بإنشاء المزرعة المصرية المشتركة فى جنوب السودان، وإمكانية زراعة المحاصيل الحقلية ومحاصيل الخضر والأعلاف بها، فضلا عن تخصيص جزء منها للإنتاج الحيوانى.
وأشار الزراعة إلى إمكانية العمل أيضا من خلال تلك المزرعة على تدريب المزارعين والمربيين بجنوب السودان، على الرعاية البيطرية وبرامج التسمين والممارسات الجيدة فى الزراعة.
وناقش السفير المصرى فى جنوب السودان إمكانية زيادة الفرص التدريبية التي تنفذها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من خلال المركز الدولى المصرى للزراعة، للأشقاء من دولة جنوب السودان.
كما أكد السفير محمد منصور على دور وزارة الزراعة الهام فى التواجد بإفريقيا من خلال إنشاء المزارع المشتركة وأهمية تلك المزارع فى التواجد المصرى على الأرض، بكل دول القارة.
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