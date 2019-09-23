شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يستقبل وزير الحكم المحلى الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير التنمية المحلية، المهندس مجدى الصالح، وزير الحكم المحلى الفلسطينى، بحضور دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية والمستشار رزق الزعانين وعدد من قيادات الوزارة.

وعرض وزير التنمية المحلية، خلال اللقاء أهم الملفات والبرامج التى تشرف عليها وتنفذها الوزارة فى المحافظات بالتنسيق مع باقى الوزارات، والجهود المبذولة من الحكومة للتوجه نحو اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية من القيام بدور فعال لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وأشار الوزير إلى الجهود المشتركة مع وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى لميكنة الخدمات المحلية فى المحافظات وفصل مقدم الخدمة عن طالبها وتطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن بما يحقق سرعة وشفافية فى تقديم الخدمات وتحقيق رضا المواطن.

وأكد الوزير أن هناك اهتماماً كبيراً بتدريب الكوادر البشرية في مختلف مستويات الإدارة المحلية إدراكاً بأهمية إعداد الكادر البشري وتأهيله ليتحمل المسئولية ، مشيراً إلى أن الوزارة توفير برامج ودورات تدريبية لكافة العاملين بالوزارة والمحافظات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لتحسين طرق أداء الخدمات للمواطنين.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة قامت باتخاذ بعض الخطوات لتفعيل اللامركزية علي رأسها إعادة النظر في الإطار القانوني للنظام المحلي وبناء وتنمية القدرات المحلية وإعادة الهيكلة الإدارية والوظيفية للمؤسسات المركزية والمحلية ، بالإضافة إلى تطوير منظومة التخطيط المحلى والتنسيق بين أدوار المؤسسات المحلية فيما بينها ومع المستوى المركزى بالإضافة إلى تطوير منظومة التمويل المحلى.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه الوزارة تقوم باشراك المواطنين في عملية التنمية علي المستوي المحلي وصقل مهارات الكوادر الشابة بكافة المحافظات بالخبرات والتجارب الدولية الناجحة للنهوض بالإدارة المحلية ودعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشاركة الفعالة في المحليات والشأن العام.

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من جانبه عرض المهندس مجدي الصالح تجربة دولة فلسطين فى إدارة الهيئات المحلية وإجراء الإنتخابات وعملية الرقابة المالية والإدارية على البلديات والهيئات المحلية وعملة تنفيذ المشروعات الحكومية والتى توفرها جهات دولة .

وأشار الصالح إلى الخطط المستقبلية للوزارة وعملية التشبيك التى تتم بين الوزارة والقطاعات المعنية بتقديم الخدمات للمواطن بهدف التسهيل وتسريع إنجاز الخدمات وتحويلها إلى إليكترونية بالكامل وإضافة بعض الخدمات الجديدة للهيئات المحلية مثل تحصيل الضرائب ورسوم التراخيص والخدمات التى تقدمها الهيئات وإنشاء محاكم للبلديات والمحليات فقط .

كما تطرق الوزير الفلسطينى لواقع الهيئات المحلية الفلسطينية وصعوبة مهامها تحت الإحتلال والإستيطان الإسرائيلى والإجراءات والممارسات والإنتهاكات الإسرائيلية بحق الهيئات المحلية ، وعلى الرغم من ذلك تمكنت الهيئات من تحقيق العددي من الإنجازات وإدارة شئونها ومواردها وتأسيس نظام تشريعي للمحليات يشرف على تسوية قضايا المحليات ويخفف العبء على النظام القضائى والمحاكم ويعود بدخل معتبر للمحليات ويعزز من مواردها ومواجهة احتياجات المواطنين .

واستعرض وزير التنمية المحلية المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة التى يتابعها السيد رئيس الجمهورية وسيتم تنفيذها على 4 سنوات ، حيث تم البدء فى تنفيذ البنية الأساسية والتحتية لتلك المنظومة فى المحافظات بالتنسيق والتعاون مع وزارتي البيئة والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع ، مؤكداً أن الدولة تسعى إلى إيجاد منظومة مخلفات مستدامة ومستمرة فى كافة المحافظات وإحداث تغيير كبير فى الشارع المصرى فيما يخص مستوى النظافة بما يحقق رضا المواطن .

وأشار وزير الحكم المحلى إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء الفلسطينى لأعضاء الحكومة وكافة المستوردين بتوسيع مجالات التعاون مع جمهورية مصر العربية واستيراد المستلزمات التى يحتاجها المواطن الفلسطينى وكافة الوزارات فى كافة المجالات خاصة المياه والكهرباء والإستفادة من التجارب الناجحة التى حققتها الدولة المصرية فى أكثر من مجال تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى .

وفى نهاية اللقاء اتفق الجانبان على تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة ودراسة التوقيع على مذكرة تعاون في مجالات التدريب والتخطيط وتبادل الخبرات والزيارات المتبادلة والتي يمكن توقيعها خلال الزيارة المقبلة لرئيس الوزراء الفلسطينى د.محمد اشتية للقاهرة والوفد الوزاري المرافق له .