شكرا لقرائتكم خبر عن القطارات المقرر تشغيلها بين القاهرة وأسوان لتشجيع السياحة الداخلية× 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 فى 8 معلومات كل ما تريد معرفته عن القطارات التى قررت هيئة السكة الحديد تشغيلها لتشجيع السياحة الداخلية وخدمة الشباب بالتنسيق مع وزارة الشباب. 1ـ تشغيل القطارات سيكون من القاهرة إلى أسوان والعكس. 2ـ تشغيل القطارات يبدأ من الجمعة المقبل ويستمر حتى 2 أبريل 2020. 3ـ تشغيل قطارات الذهاب من القاهرة إلى أسوان الجمعة فقط من كل أسبوع. Advertisements 4ـ تشغيل قطارات العودة من أسوان إلى القاهرة الخميس فقط من كل أسبوع. 5ـ القطارات المذكورة تشمل عربات درجة ثانية مكيفة. 6ـ هذه القطارات مخصصة بالأساس لخدمة الرحلات التى تنظمها وزارة الشباب إلى الأقصر وأسوان. 7ـ هذه القطارات متاحة لكافة الركاب بسعر التذكرة العادية. 8ـ القطارات تقوم من القاهرة 20.40 كل يوم جمعة وتعود من أسوان 19.25 كل يوم خميس.

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