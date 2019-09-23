شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اختصاصات هيئة الفحص والتحقيق فى جرائم الكسب غير المشروع بالنقض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هيئة الفحص والتحقيق فى جرائم الكسب غير المشروع بمحكمة النقض، هى هيئة تختص بنظر قضايا الكسب غير المشروع، ولكن لفئات معينة نص عليها القانون، وتم ذكرها على سبيل الحصر.

وينظم قانون الكسب غير المشروع عمل هذه الهيئة، حيث تنظر قضايا تخص فئات بعينها، وهى رئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، ومن هم فى درجتهم والوزراء ونوابهم، وأعضاء مجلس النواب.

وتنص المادة ( 5 ) من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع على "أن يتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع هيئة أو أكثر تشكل كل منها من خمسة من مستشارى محكمة النقض يختارون فى بداية العام القضائى بطريق القرعة وتكون رئاستها لأقدمهم وذلك بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس النواب وأعضائه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، ومن هم فى درجتهم والوزراء ونوابهم

وتتشكل هيئة الفحص والتحقيق بمحكمة النقض من 30 عضوا من أعضاء المحكمة، يتم توزيعهم على 6 دوائر وتوزع عليهم القضايا، والتى تختص بنظر جرائم الكسب غير المشروع لفئات محددة أوردها القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع

وتختلف هذه الهيئة عن إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، حيث تختص بطلب البيانات والإيضاحات المتعلقة بالشكاوى المقدمة إليها ضد المسئولين وموظفى الجهاز الإدارى بالدولة، بشأن وجود تربح أو تضخم فى الثروات بشكل غير مشروع.

والكسب غير المشروع، وهو أحد أهم الأجهزة فى الدولة التى تهدف إلى مكافحة الفساد والانحراف بالعمل العام واستغلاله لتحقيق ثراء غير مشروع، ويصدر تشكيل هذا الجهاز بقرار من وزير العدل بعد العرض على مجلس القضاء الأعلى، إذ يرأس الجهاز أحد المستشارين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء بمحاكم الاستئناف، ويشغل منصب مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع.

ويشكل الجهاز من عدد كاف من القضاة بمحاكم الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية ، ويندبون جميعاً طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية، حيث يشكلون هيئات تسمى هيئة الفحص والتحقيق، إحداهما تتألف كل منها من مستشارى بمحاكم الاستئناف، والأخرى تتألف كل منها من رئيس محكمة بالمحاكم الابتدائية، وكلاهما يصدر تشكيلها بقرار من وزير العدل.

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ويختص جهاز الكسب غير المشروع، بفحص إقرارات الذمة المالية وفحص الشكاوى المقدمة ضد سائر العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، وكذا رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.

ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، وسائر العاملين بالشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصى فى رأس مالها.

ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والنقابات العمالية العامة، والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والعاملين بالجمعيات التعاونية.