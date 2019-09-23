وزير التموين: انخفاض أسعار السلع مقارنة بالعام الماضي.. وارتفاع مخزون البلاد منها

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الاثنين؛ للاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية في الأسواق بما يلبي احتياجات المواطنين، والجهود التي تبذلها الحكومة لضبط الأسعار، بحضور الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

في بداية الاجتماع، جدّد رئيس الوزراء التأكيد ضرورة توافر أرصدة كافية من السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة في الأسواق، مُشددًا في هذا الصدد على أهمية قيام الجهات المعنيّة بالمتابعة الدورية للأسعار لحماية المواطنين من قيام البعض بالمغالاة في أسعار بعض السلع الاستراتيجية.

وأثناء الاجتماع، عرض وزير التموين والتجارة الداخلية الموقف الخاص بأرصدة السلع الاستراتيجية؛ حيث أوضح أن إجمالي رصيد مخزون القمح يكفي حاجة المستهلكين لمدة 4.5 شهر، حتى 7 فبراير 2020، فيما يصل رصيد مخزون السكر إلى 10.7 شهر حتى أغسطس 2020 للسكر التمويني، و6.9 شهر حتى 17 أبريل 2020 لسكر البلاد، كما يكفي مخزون الزيت الخام حاجة البلاد لمدة 3.6 شهر وذلك حتى 6 يناير 2020، مشيراً إلى أن أرصدة الأرز تكفي لمدة 3.8 أشهر حتى 11 يناير المقبل.

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ونوّه وزير التموين إلى انخفاض متوسط أسعار العديد من السلع في سبتمبر 2019 عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام الماضي؛ مُوضحًا أن الخضراوات شهدت تراجعًا ملحوظًا، فمثلاً انخفض متوسط أسعار الطماطم في سبتمبر الجاري إلى 5.75 جنيه، مقارنة بـ7 جنيهات في سبتمبر 2018، كما تراجع متوسط أسعار البطاطس إلى 6.50 جنيه مقارنة بـ8.50 جنيه في نفس الشهر من العام الماضي، وشهدت أسعار البصل كذلك تراجعًا نسبياً؛ إذ يبلغ متوسط سعره حاليًا 4.75 جنيه، مقابل 5.75 جنيه في نفس الشهر من العام الماضي، كما تشهد أسعار الفاكهة حاليًا تراجعًا ملحوظًا، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما أكد الدكتور علي مصيلحي، على تراجع متوسط أسعار اللحوم والدواجن في الأسواق حالياً، مقارنة بالعام الماضي، حيث يبلغ متوسط سعر الكيلو من دواجن المزارع "أبيض" 25.75 جنيه، مقارنة بـ27.50 جنيه العام الماضي، لافتًا إلى تراجع متوسط سعر كيلو اللحم البقري البرازيلي المجمد، حيث يبلغ حاليًا 70 جنيهًا مقابل 80 جنيهًا للكيلو في 2018.

وأرجع وزير التموين الانخفاض الملحوظ لمتوسط أسعار السلع، مقارنة بمثيلاتها في العام الماضي إلى الجهود المبذولة من جانب الجهات المختصة، وذلك في إطار حرص الحكومة على الاهتمام بالشرائح الأكثر احتياجاً وهو ما يتضح جلياً من خلال الأرقام التي تبيّن ارتفاع قيمة الدعم المخصص للسلع التموينية والخبز من 86 مليار جنيه العام الماضى ليصل إلى 89,5 مليار جنيه هذا العام.​