إصابة شخص بـ4 طلقات على يد آخر في كرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لضبط المتهم بإطلاق النار على أحد الأشخاص بمركز كرداسة، أمس الأحد. تلقى مأمور قسم شرطة كرداسة إشارة من نقطة شرطة مستشفى الهرم بوصول "عماد السيد" مصابًا بـ4 طلقات في الجسم. التحريات الأولية أشارت إلى أن تجدد خلاف قديم بين المصاب وشخص يدعى "م.خ" وراء الحادث، وأن الأخير أطلق صوبه أعيرة نارية بمنطقة "كوبري البلح" في أبورواش. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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