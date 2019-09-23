"شريف" يطلب التطليق: "بتعايرني بلون جسمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

رفع "شريف م." دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته، مبررًا: "بتعايرني بلوني الأبيض.. كان نفسها في راجل خمري".

وتزوج "شريف" 32 سنة من "ريحانة م."، منذ 3 سنوات، بعدما أعجب بها، فاستجاب لطلبات والدها، وتزوجا بحسب الدعوى التي حملت رقم 418 لسنة 2019.

يقول الزوج، في دعواه إنه في الشهر الأول من الزفاف أظهرت زوجته حبها واهتمامها به، ما جعله يتمسك بها ويفعل ما في وسعه للحفاظ عليها، وعندما اقترح عليها قضاء شهر العسل في الخروج والتنزه، رفضت طالبة المال لإنفاقه على التسوق.

Advertisements

ويضيف "شريف" أن زوجته لا تجلس معه كثيرًا في البيت، بل تتنزه كثيرًا بدونه، ولم يزعجها حتى لا تشعر بتغير المعاملة بين منزل أهلها وعش الزوجية.

لكن الحال تغير بين الزوجين، عندما سمع "شريف" زوجته تتحدث إلى صديقاتها، وتشتكوا منه: "جوزي أبيض مني.. وأسلوبه أرق من البنات"، لم يتحمل الزوج وعندما واجهها لم تنكر: "قالتلي كلام خلاني أبكي وإن نفسها تتجوز راجل لونه خمري".

وغضب الزوج وسبّها وطردها إلى منزل أسرتها، فطلب الانفصال بالتراضي لكنها رفضت، فقرر للجوء لمحكمة الأسرة. ورفع الزوج دعوى طلاق للشقاق، وما زالت منظورة أمام المحكمة.​