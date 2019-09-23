أخبار مصر | معرض الفرعون الذهبي يحطم الرقم القياسي في باريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معرض الفرعون الذهبي يحطم الرقم القياسي في باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أُغلق مساء أمس الأحد معرض "توت عنخ آمون كنوز الفرعون الذهبي" أبوابه أمام الجمهور، بالعاصمة الفرنسية باريس، محطما الرقم القياسي في تاريخ تنظيم المعارض الثقافية في فرنسا حيث زاره 1,423,170 زائر خلال الستة أشهر الماضية منذ أن افتتحه الدكتور خالد العناني وزير الآثار في 23 مارس 2019 بقاعة جراند هال دو لا ڤيليت.

وأوضح "العناني" أنه في عام 1967 حين استضافته فرنسا لأول مرة، جذب معرض الملك توت عنخ آمون 1,240,975 زائر، واليوم وبعد 52 عاما استطاع معرض الملك الشاب، في رحلته الثانية إلى باريس، جذب أكثر من 1,4 مليون زائر، مما يشير إلى مدي شغف الشعب الفرنسي وزائري فرنسا بالحضارة المصرية القديمة.

وأضاف أنه على الرغم من نجاح هذين المعرضين إلا أنهما سمحا للشعب الفرنسي وشعوب العالم بمشاهدة جزء صغير و بسيط من كنوز الملك الذهبي وحضارة مصر العريقة.

وأكد وزير الاثار على أن هذا المعرض هو دعوة لجذب وتشجيع ملايين الزائرين الشغوفين بمصر وحضارتها العظيمة والفريدة بالسفر إليها لاكتشاف آلاف القطع من كنوز الملك الذهبي والزيارة والاستمتاع بمشاهدة العديد من المناطق الأثرية والمتاحف المتميزة بأنحاء مصر.

والجدير بالذكر أن معرض "توت عنخ آمون كنوز الفرعون الذهبي" يضم 150 قطعة أثرية من مقتنيات الملك الشاب من بينها عدد من تماثيل الأوشابتي المذهبة والصناديق الخشبية والأواني الكانوبية وتمثال الكا الخشبي المذهب وأواني من الألباستر.