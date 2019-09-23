أخبار مصر | صحف الإثنين تبرز زيارة الرئيس إلى نيويورك وبيان القوات المسلحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحف الإثنين تبرز زيارة الرئيس إلى نيويورك وبيان القوات المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تناولت عدد من الصحف الصادرة اليوم الإثنين، عددا من الموضوعات التى تشغل الرأى العام، على رأسها الزيارة التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى نيويورك، واللقاءات التى عقدها هناك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الحالية مع بعض القادة العرب والأفارقة ومن المنظمات الدولية، وكذلك تأكيد القوات المسلحة بأن مصادر أخبارها هى صفحات المتحدث فقط.

حيث اهتمت صحف "الأهرام" و "الأخبار" و"الجمهورية" بنشاط الرئيس عبد الفتاح السيسى فى نيويورك حيث عقد عدة لقاءات ثنائية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة مع بعض القادة العرب والأفارقة ومن المنظمات الدولية بالإضافة القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق.

واستهل الرئيس نشاطه بلقاء مع مدير عام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" شو دونيو، وذلك على هامش انعقاد الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى أشاد بعلاقات التعاون الوثيقة بين مصر ومنظمة "فاو" فى مجالات أمن وسلامة الغذاء والتنمية الزراعية، مؤكدًا حرص مصر على تطوير هذه العلاقات ودفعها قدمًا فى كافة المجالات التى من شأنها تحقيق التنمية الزراعية؛ لاسيما فى ضوء الأهمية التى توليها مصر للارتقاء بالقطاع الزراعى كأحد المقومات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك ضمن المنظومة الأشمل لتحقيق التنمية المستدامة وفق "رؤية مصر 2030".

فيما أوضح مدير عام منظمة "فاو"، متابعة أجهزة المنظمة ومكتبها الإقليمى بالقاهرة للنشاط الضخم الذى تشهده مصر حاليًا فى مجال الزراعة والغذاء والتنمية الريفية، وكذاك للمشروعات القومية الكبرى التى تقوم بها مصر حاليًا فى مجالات الإنتاج الحيوانى والاستزراع السمكى واستصلاح مليون ونصف مليون فدان، والصوب الزراعية، والمشروعات المتنوعة للاستثمار الزراعى والريفي.

وكذلك التقى الرئيس مع جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون، وصرح السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسى أشاد بالعلاقات الوطيدة بين مصر وسيراليون، لاسيما فى ظل الأهمية التى تحتلها سيراليون فى منطقة غرب أفريقيا ذات التأثير المباشر على الأمن القومى المصرى، مؤكداً استعداد مصر لتعزيز التعاون الثنائى مع الجانب السيراليونى على جميع الأصعدة لدعم جهود التنمية بها، بالإضافة إلى استقبال المزيد من الكوادر السيراليونية للمشاركة فى برامج بناء القدرات التى تشرف على تنفيذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى المجالات المختلفة، وذلك وفقاً لاحتياجات الجانب السيراليوني.

كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى قمة ثلاثية مصرية - أردنية -عراقية، تم خلالها استعراض آخر تطورات مسار التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق، والذى دشنته القمة الثلاثية فى 24 مارس 2019، ونتائج الاجتماعات القطاعية التى عقدت على مدار الأشهر الستة الماضية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق السياسى والاقتصادى والاستراتيجى بين الدول الثلاث، للبناء على ما يتوافر لديها من إمكانات للتعاون والتنسيق، مع الاستمرار فى إعطاء الأولوية للتعاون فى مجالات الاستثمار والتجارة والإسكان والبنية التحتية، والعمل المشترك بين الدول الثلاث لتعزيز الأمن القومى العربى ومواجهة ما تتعرض له المنطقة من تحديات.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس، وذلك بمقر إقامة الرئيس بنيويورك، على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول متابعة المستجدات الجارية على صعيد القضية الفلسطينية، فى ضوء العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر وفلسطين، والأولوية التى تحظى بها القضية الفلسطينية فى سياسة مصر الخارجية، حيث أكد الرئيس السيسى مواصلة مصر لبذل جهودها لاستعادة الشعب الفلسطينى لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

من جانبه، أعرب الرئيس الفلسطينى عن خالص تقديره لجهود مصر ومواقفها التاريخية الثابتة فى دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا ما يعكسه ذلك من عمق ورسوخ العلاقات بين الشعبين الشقيقين، مثمنًا المساعى المصرية المُقدرة فى إطار تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، ومؤكدًا حرصه على مواصلة التشاور والتنسيق المستمر مع مصر إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيسين توافقا على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بينهما من أجل متابعة الخطوات المقبلة، بما فى ذلك على صعيد توحيد الصف الفلسطينى وجهود المصالحة الوطنية، كما تمت مناقشة المستجدات على صعيد عدد من الملفات العربية والإقليمية.

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كما أجرى الرئيس حوارا مفتوحا مع رؤساء الشركات الأمريكية، أكد خلاله الرئيس حرصه على التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال الأمريكي، لتعزيز الحوار الصريح والمباشر حول الفرص والتحديات التى يشهدها العمل المشترك بين الجانبين، وكذا التعرف على المشكلات والمعوقات التى تواجه المستثمرين والعمل على حلها.

كما ألقت صحف "الأهرام والأخبار والجمهورية" الضوء على إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر وأمريكا خلال النصف الأول من عام 2019 لتسجل 3.7 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2018 بنسبة ارتفاع بلغت 8 %.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية لأمريكا - وفقا للصحف - مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019 مقابل 841 مليونا و 784 ألف دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2018 بنسبة ارتفاع 19.9%.

وأشار بيان صادر عن الإحصاء أبرزته الصحف إلى أن أهم الصادرات المصرية لأمريكا خلال النصف الأول من عام 2019 هى (الملابس 451.1 مليون دولار، الأسمدة 79.2 مليون دولار، السجاد وأغطية من مواد نسجية 61.7 مليون دولار، لدائن ومصنوعاتها 55.4 مليون دولار).

كما لفت إلى ارتفاع قيمة الواردات المصرية من أمريكا لتسجل 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019 مقابل 2.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2018 بنسبة ارتفاع 4.1% ، مبينا أن أهم الواردات المصرية من أمريكا كانت ( الحبوب ونباتات طبية والأعلاف 648 مليون دولار، وقود وزيوت معـدنية 293.7 مليون دولار، المراجـل وآلات وأجهــزة آلية وأجزاؤها 191.8 مليون دولار، لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل 165.7 مليون دولار، لدائن ومصنوعاتها 159.2 مليون دولار) .

وأشار الإحصاء إلى أن قيمة صافى الاستثمارات الأمريكية بمصـر خلال النصف الأول من العام المالى 2018 / 2019 بلغت مليارا و70 مليونا و 600 ألف دولار ، مقابل مليار و18 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالى 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع 5.2%.

كما اهتمت الصحف، بتأكيد المتحدث العسكرى العقيد أركان حرب تامر الرفاعى أن كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة تصدر من خلاله وأن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى على (فيسبوك - تويتر) هما فقط المصدر الرسمى الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة وذلك فى ضوء انتشار بعض الصفحات التى تدعى تبعيتها للقوات المسلحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأهابت القوات المسلحة كافة وسائل الإعلام وجموع المواطنين بعدم الانسياق وراء أى مصادر على مواقع التواصل الاجتماعى للحصول على المعلومات الخاصة بالقوات المسلحة.

كما ألقت الصحف الضوء على انتظام الدراسة فى اليوم الأول بالعديد من محافظات الجمهورية للعام الدراسى الجديد 2019 / 2020 .. حيث استقبلت المدارس الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة.

وأشارت الصحف إلى تأكيد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، ضرورة استخدام استراتيجيات تدريس تُنمى التفكير وروح العمل الجماعي، إشارته إلى أن الوزارة تسعى لتذليل كافة العقبات التى تعوق سير العملية التعليمية وتقديم خدمة تعليمية متميزة.

ولفتت الصحف إلى الجولة التى قام بها لعدد من مدارس إدارة شرق مدينة نصر التعليمية بمحافظة القاهرة؛ لمتابعة سير العملية التعليمية للعام الدراسى الجديد" 2019 - 2020".