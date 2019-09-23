شكرا لقرائتكم خبر عن 7.69 مليار دولار حجم التجارة بين الصين ومصر خلال 7 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت المصلحة العامة للجمارك الصينية أن حجم التجارة الثنائية بين الصين ومصر وصل إلى 7.69 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو الماضيين، بزيادة 2.1% على أساس سنوي.
وذكرت المصلحة –في أحدث بيانات أصدرتها اليوم- أن الصادرات الصينية إلى مصر بلغت 6.94 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، في حين بلغت الواردات الصينية من مصر 750 مليون دولار في الفترة نفسها.
وأضافت أن حجم التجارة بين الصين ومصر خلال شهر يوليو الماضي بلغ 1.16 مليار دولار، بواقع 1.10 مليار دولار صادرات من الصين إلى مصر، و0.06 مليار دولار واردات صينية من مصر.
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