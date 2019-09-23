أخبار مصر | اليوم.. بدء فصل الخريف رسميا "درجات الحرارة وحالة الجو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. بدء فصل الخريف رسميا "درجات الحرارة وحالة الجو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتهي في دقات الساعة التاسعة صباحا و50 دقيقة بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، فصل الصيف فلكيا وجغرافيا، ويبدأ فصل الخريف.

حيث أعلن معهد البحوث الفلكية، بدء درجات الحرارة فى التراجع عن معدلاتها الملتهبة، فتكون متوسطة نهارًا ولطيفة ليلًا، كما تبدأ نسبة الرطوبة فى الانخفاض، مما يزيد الشعور باعتدال المناخ، وتبدأ ساعات النهار فى الانخفاض تدريجيا، فى حين ترتفع ساعات الليل.

من جانبتهم يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض الحرارة درجة واحدة، اليوم الإثنين، ليسود البلاد طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

الصغرى العظمى:

القاهرة 23 32

شبين الكوم 22 32

طنطا 23 31

دمنهور 24 31

الإسكندرية 25 29

بلطيم 25 29

مطروح 23 28

السلوم 22 28

سيوة 18 31

بورسعيد 24 30

دمياط 23 29

الزقازيق 22 32

الإسماعيلية 20 32

السويس 21 32

العريش 22 30

رفح 22 30

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رأس سدر 23 32

نخل 19 30

نويبع 27 33

طابا 25 33

كاترين 20 32

الطور 26 32

شرم الشيخ 28 34

الغردقة 26 34

مرسى علم 26 34

الفيوم 23 33

بني سويف 23 33

المنيا 22 33

أسيوط 22 34

سوهاج 25 35

قنا 26 38

الأقصر 26 40

أسوان 27 41

أبوسمبل 27 40

الوادي الجديد 24 36

شلاتين 29 37

أبورماد 27 36

حلايب 30 33

رأس حدربة 30 32.