شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير منطقتي الملاحة والصيادين القديمة لإحياء التراث بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اقتربت محافظة البحر الأحمر من إنهاء أعمال تطوير منطقة الملاحة والصيادين، بدهان المباني بلون موحد وتجديد شبكات المرافق وتركيب «الإنترلوك» وأعمدة الإنارة وتجديد شبكات المياه والصرف الصحى وزراعة النخيل، لتطوير المناطق القديمة بمدينة الغردقة، التي تعد علامات حضارية وتاريخية بمدينة الغردقة ولتعكس تاريخ المدينة، وتصبح مزارا سياحيا لزوار المدينة تحكى عن عبق تاريخها.

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وفي منطقة الصيادين بالسقالة شمل التطوير توسعات وأعمال محارة ودهانات للمساكن، حيث قامت إدارة حى جنوب بمدينة الغردقة باستكمال أعمال التطوير من توصيل الوصلات المنزلية للصرف الصحي وتوسعة الشوارع ورفع كفاءة جميع المنازل بشارع الصيادين بالكامل، وذلك للقضاء على التشوه البصري للمباني القديمة وتوحيد ألوان واجهات المباني، وذلك على نفقة المحافظة لغير القادرين ضمن خطة تطوير المناطق القديمة والعشوائية.

وأكد بيان لمحافظة البحر الأحمر، على أن عدة شركات قامت بتطوير المناطق القديمة بمدينة الغردقة، بهدف تغيير التشوه البصري تنفيذا لتعليمات الرئيس، وكذلك الأحياء التراثية التي تعد علامات تاريخية بمدينة الغردقة ولتعكس تاريخ المدينة، وتصبح مزارا سياحيا لزوار المدينة تحكي عن عبق تاريخها.

وأوضح البيان أن المناطق التي تقوم المحافظة بعمليات طلاء واجهاتها وتطويرها بشكل كامل كل من الصيادين والملاحة بالغردقة، وتتم على نفقة المحافظة لغير القادرين، حيث يتم وضع انترلوك لجميع الطرق الداخلية لها وطلاء المنازل من جديد وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي بها وتركيب أعمدة إنارة وإزالة أي تعديات على الشوارع.