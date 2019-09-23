شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 63ألف طن قمح روسي لميناء سفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانىء البحر الأحمر وصول 63ألف طن قمح روسي لميناء سفاجا البحري، مستوردة لصالح هيئة السلع التموينية، على متن سفينة الشحن وادي اليرموك، حيث تقوم الجهات المختصة باتخاذ اللازم، نحو فحص الشحنة، للتأكد من سلامتها قبل السماح لها بالتفريغ بصوامع سفاجا وتوزيعها على المطاحن.

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