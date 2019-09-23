شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الإثنين.. الأخبار المتوقعة 23 سبتمبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نيويورك.. يلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة مصر أمام قمة المناخ التي تعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في إطار اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة. عواصم عالمية.. يحيي العالم اليوم الدولي للغات الإشارة 2019 تحت شعار «حقوق لغة الإشارة للجميع». Advertisements موسكو.. تنطلق أعمال مؤتمر «الإسلام وحوار الأديان والثقافات»، بمشاركة وزراء أوقاف ومفتين وعلماء دين من مختلف دول العالم. القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة 47 متهمًا في القضية المعروفة بـ «اقتحام قسم شرطة التبين» بمجمع المحاكم بطرة. القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم «ولاية سيناء» الإرهابي، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، بمجمع المحاكم بطرة.

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