شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة توجه رؤساء الأحياء بتطهير مخرات السيول استعدادا للشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت محافظة القاهرة فى تنفيذ خطتها لاستقبال الشتاء والأمطار المتوقع سقوطها، وذلك من خلال تنفيذ حملات تطهير لبلاعات الأمطار على مستوى الأحياء بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى بالقاهرة.

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وأكد اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم تكليف رؤساء الأحياء بضرورة المرور على الأماكن التى تتواجد فيها مخرات السيول، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية لحى حلوان أنهت أعمال نظافة وتطهير مخر سيل كفر العلو فى حلوان، تحسبًا لأى تغيرات جوية طارئة تزامنًا مع بدء فصل الخريف.

وأضاف نائب محافظ القاهرة أنه وجه رؤساء أفرع النظافة بأحياء المعادى وطرة والمعصرة، بضرورة عمل حملات نظافة بكورنيش النيل، ورفع الأشجار المتهالكة والتى لا تصلح ومعرضة للسقوط.