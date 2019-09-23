اليوم.. وزير الأوقاف يشارك في مؤتمر "الإسلام وحوار الأديان والثقافات" بموسكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
يشارك الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، في مؤتمر الإسلام وحوار الأديان والثقافات، بالعاصمة الروسية موسكو، حيث يلقي كلمة عن حوار الأديان والثقافات في جلسته الافتتاحية بحضور عموم المفتين الروس وغيرهم من العلماء والمفتين المشاركين في المؤتمر.
ومن المقرر، أن يشارك "جمعة" في احتفال الإدارة الدينية لمسلمي روسيا بالذكرى 115 لإنشاء المسجد الجامع بموسكو، فضلا عن إجراء عددا من الحوارات واللقاءات الهامة على هامش المؤتمر.
وتأتي مشاركة وزير الأوقاف في المؤتمر، في إطار دور مصر الريادي في نشر الفكر الوسطي المستنير وترسيخ أسس العيش المشترك والسلام العالمي.
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