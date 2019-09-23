مصير 19 مسؤولًا حكوميًا في قضايا "رشوة".. ضمن نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

تشهد المحاكم اليوم الاثنين، عددًا من الجلسات المهمة التي تشغل الرأي العام، تصدر في بعضها أحكامًا، وفي أخرى تستمع للشهود والمرافعات.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

- سماع الشهود بقضية "ولاية سيناء 4"

تستمع المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، للشهود في محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميًا بـ "ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء.

- الجنايات تحاكم 47 متهمًا بقضية "اقتحام قسم التبين"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، إعادة محاكمة 47 متهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين".

- سماع الشهود في محاكمة 12 متهمًا بالانضمام لـ"داعش"

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تستمع محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، للشهود في محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي المنتمي لداعش، لاتهامهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا.

- الحكم على 9 متهمين في قضية "رشوة التموين"

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الاثنين، الحكم على رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "رشوة وزارة التموين".

الحكم على 9 متهمين بقضية "فساد القمح"

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار علي الهواري، اليوم الاثنين، الحكم على 9 متهمين بقضية "فساد القمح"، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية قدرت بـ 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيهًا، والمملوكة للشركة العامة للصوامع والتخزين.

- الحكم على موظف بهيئة "نظافة القاهرة" بتهمة طلب رشوة

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الاثنين، الحكم على مسؤول بإدارة المقالب بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بتهمة تقاضي رشوة.