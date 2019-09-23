أخبار مصر | عاجل.. السيسي: نتطلع لمزيد من مساهمة الشركات الأمريكية في عملية التنمية بمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السيسي: نتطلع لمزيد من مساهمة الشركات الأمريكية في عملية التنمية بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مأدبة العشاء التي أقامتها غرفة التجارة الأمريكية على شرفه، بحضور كلٍ من النائب الأول لرئيس الغرفة التجارية الأمريكية ورئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري، وعدد كبير رؤساء وقيادات كبري الشركات الأمريكية.

وأعرب الرئيس، عن تطلع مصر لمزيد من مساهمة الشركات الأمريكية في عملية التنمية في مصر، والمشاركة في المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في جميع أنحاء مصر، للاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد المصري.